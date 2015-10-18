بالفيديو.. قتيلان و34 مصابا إسرائيليا حصيلة العملية الفدائية فى بئر السبع

أربكت العملية التي نفذها فلسطيني فى مدينة بئر السبع، مساء الأحد، الأمن الإسرائيلى، وأكدت طواقم الاسعاف فان حصيلة العملية قتيلان و34 اصابة منهم 11 بالرصاص و23 بالهلع والصدمة، وفقا لما ذكرته وكالة معا الفلسطينية.

وقال نائب قائد نجمة داوود الحمراء: "حينما وصلنا كان الجرحى ينزفون ويصرخون على الارض على طول 30 مترا."

وتابع قائلا": وحين استعاد الجنود وعيهم وأفاقوا من الصدمة قتلوا مهاجرا اريتيريا ونكلوا بجثته ؛ اما منفذ العملية فكان يجري بينهم ويطلق النار، وبعد ان انتهى من عشرات الجنود داخل المحطة انسحب للخارج فاصطدم بعشرات الجنود غيرهم؛ ويبدو أنه فضل الاشتباك معهم على الهرب حتى انتهت ذخيرته ؛ ووجدوا معه سكينا وما ذخره من الجنود مسدس وبندقية ام 16".