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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع:اللجنة العليا تعلن حصيلة اليوم الأول للانتخابات

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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع:اللجنة العليا تعلن حصيلة اليوم الأول للانتخابات بالفيديو.. نشرة اليوم السابع:اللجنة العليا تعلن حصيلة اليوم الأول للانتخابات
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان لجان الانتخابات..ورئيس أركان القوات المسلحة يؤكد:”محدش هيقدر يزور إرادة المصريين”

العليا للانتخابات: تلقينا 256 شكوى متعلقة بتأخير فتح اللجان وبُعدها ..وإقبال السيدات 4 أضعاف الرجال.. والفئة الأكثر تصويتا فوق الستين عاما

الجبلاية تغرم الأهلى والزمالك 10 آلاف جنيه بسبب الاحتياطيين فى السوبر وإيقاف حازم إمام مباراتين لسوء السلوك

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مصر 365

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