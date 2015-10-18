بالفيديو.. نشرة اليوم السابع:اللجنة العليا تعلن حصيلة اليوم الأول للانتخابات

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وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان لجان الانتخابات..ورئيس أركان القوات المسلحة يؤكد:”محدش هيقدر يزور إرادة المصريين”

العليا للانتخابات: تلقينا 256 شكوى متعلقة بتأخير فتح اللجان وبُعدها ..وإقبال السيدات 4 أضعاف الرجال.. والفئة الأكثر تصويتا فوق الستين عاما

الجبلاية تغرم الأهلى والزمالك 10 آلاف جنيه بسبب الاحتياطيين فى السوبر وإيقاف حازم إمام مباراتين لسوء السلوك