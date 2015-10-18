إحالة 16 إخوانيا للمحاكمة العسكرية لتورطهم فى أحداث استاد كفر الشيخ

قررت النيابة العسكرية بطنطا، إحالة 16 من جماعة الإخوان الإرهابية بكفر الشيخ، للمحاكمة أمام القضاء العسكري، لتورطهم في مقتل محمد عيد عبدالنبي مصطفى، و اسماعيل محمود عبدالمنعم ،وعلي سعد ذهني، واصابة 3أخرين من طلاب الكليه الحربيه، التي وقعت في 15 ابريل الماضي أمام استاد كفر الشيخ ،وهو الحادث الوحيد الذي شهدته المحافظة منذ سقوط حكم الجماعة الإرهابية .

والمتهمون هم صلاح عطيه محمد أحمد الفقي" سخا "، وفرحات فؤاد فرحات الديب" مطوبس"، ومصطفي كامل علي عفيفي" بلطيم "، وعزب عبد الحميد عزب السيد" الرياض"، وعمار اسامه الحسيني" مطوبس"، ونبوي عز الدين عبد الواحد" مطوبس"، وأيمن السيد محمد عبد الفتاح" شنو "،وأشرف عبد الصمد عبد السلام" دسوق "، ومحمد علي عبد اللطيف" دسوق"، وأحمد السيد عبد الحميد منصور"سيدي سالم "، ولطفي ابراهيم خليل"شنو "، وأحمد عبد المنعم سلامه"شنو "، وسامح احمد ابو شعير"شنو "، وأحمد عبد الهادي محمد"القنطرة "، وسامح عبد الله محمد" الكفر الجديد"، وفكيه عبد اللطيف العجمي" رزقة الشناوي ".