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صحافة المواطن..ناخبون يلتقطون سيلفى مع سفير أمريكا أثناء وجوده بلجنة بالدقى

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صحافة المواطن..ناخبون يلتقطون سيلفى مع سفير أمريكا أثناء وجوده بلجنة بالدقى صحافة المواطن..ناخبون يلتقطون سيلفى مع سفير أمريكا أثناء وجوده بلجنة بالدقى
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطنين مجموعة من الصور، والتى تظهر التقاط مجموعة من الناخبين، لسيلفى مع ستيفن بيكروفت السفير اأمريكى بمصر، أثناء تواجده بلجنة مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالدقى.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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