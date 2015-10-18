محافظ القليوبية: 80% من قرى المحافظة كانت بدون صرف صحى

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن 80% من قرى المحافظة كانت بدون صرف صحى، وهو أمر كان فى غاية الخطورة، متابعًا: "بدأنا منذ اللحظة الأولى فى إعادة تصحيح الأوضاع، ويجرى حاليًا الانتهاء من 30% من تلك القرى، ومع دخول هذه المشروعات للخدمة سوف تتحسن الأمور كثيرًا، وقد اعتذرنا لجميع المواطنين عن التأخير السابق فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، وبدأنا فى تدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من الـ50% الباقية بالتدريج."

وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا لمشكلة مياه الشرب مضيفًا: "المحافظة تعانى من نقص فى كمية المياه المنتجة ونوعيتها، فهى تنتج نصف مليون متر مكعب مياه فقط، وجزء منها ارتوازى، وهى لا تكفى سكان المحافظة الذى يقدر بستة ملايين نسمة، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه بأى حال من الأحوال، لذلك تحركنا مع الوزراء المعنيين ونجحنا فى زيادة الاعتمادات المخصصة لمشروعات المياه بالإقليم، وسوف نجنى ثمار هذا الجهد فى القريب العاجل بدخول 13 محطة كومباكت للخدمة وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 90 لترا/ ث، بالإضافة إلى إنشاء محطة جديدة بسرياقوس بطاقة إنتاجية سعة 145 ألف م³/يوم بتكلفة 180 مليون جنيه، وتم تسليم الموقع لشركة المقاولين العرب وتم البدء فى العمل، كما يجرى أيضًا حاليًا عمل توسعات لعدد 4 محطات مياه أخرى لمضاعفة الطاقة الإنتاجية بكل من محطة شبين القناطر، والعبادلة بطوخ، وكوم أشفين بقليوب، والزراعة ببنها، وسوف يؤدى ذلك إلى زيادة الطاقة المنتجة للمياه على مستوى المحافظة بما يغطى احتياجات المواطنين، كما يجرى حاليًا التنسيق لتوفير الأراضى اللازمة لإنشاء محطات مياه فى كفر شكر، وميت عاصم وكفر الجزار ببنها ،وأبو الغيط والمنيرة بالقناطر الخيرية".

وحول قطاع الكهرباء صرح المحافظ بأنه تم افتتاح محطة كهرباء جمجرة ببنها بطاقة إنتاجية 750 ميجاوات لتساعد فى حل أزمة انقطاع الكهرباء، وكل هذه المشروعات بدأ العمل فيها بعد ثورة 30 يونيو وكلها مشروعات تعود بالنفع على المواطن لأنها تمس حياته اليومية .

وقال المحافظ: "التحدى الأكبر هو أن جملة هذه المشروعات والتى بدأ العمل فيها بعد أن توليت العمل بالقليوبية فى أغسطس 2013 قد تم تنفيذها دفعة واحدة من خارج الخطة الاستثمارية للمحافظة، باعتمادات إضافية وتمويل ذاتى، ولا شك أن عائد هذه المشروعات بالإضافة إلى المشروعات التى تنفذ فى جميع مدن المحافظة سوف يلمسه المواطن قريبًا عند الانتهاء من تنفيذها بالكامل، وسوف تساهم فى تخفيف المعاناة اليومية عنه".

>

- وزير الداخلية لقوات تأمين الانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

>

- الداخلية: توزيع 5700 مقعد متحرك على لجان الانتخابات لمساعدة كبار السن

>

- الداخلية: انتظام العملية الانتخابية بكرداسة ولا توجد أى تفجيرات بالمنطقة

>

- مسئولون عرب وأجانب يتابعون عمليات التصويت فى انتخابات البرلمان.. سفير الدنمارك يقوم بجولة فى إمبابة.. ووفد الجامعة العربية يتفقد دوائر الدقى.. والبعثة الدولية المحلية فى العمرانية

>

- وزير الإسكان يدلى بصوته بالشيخ زايد.. ويؤكد:الحكومة لم تتدخل فى الانتخابات

>

- وزير التخطيط خلال الإدلاء بصوته فى العجوزة: نتمنى مجلس نواب يليق بمصر

>

- بالصور.. وزير التموين يدلى بصوته فى الإسكندرية ويطالب المواطنين بالمشاركة

>

- بالصور.. انطلاق الانتخابات البرلمانية فى 14 محافظة.. ومعاق يتصدر صفوف الناخبين بالمنيا.. وشرطة نسائية فى لجان أسوان.. وناخبان مسنان ببولاق الدكرور: "صلينا الفجر وجينا نصوت وكله فى حب مصر"

>

- بالصور.. القنصل الأمريكى يتفقد سير العملية الانتخابية بالإسكندرية

>

- القنصل الأمريكى فى الإسكندرية: الانتخابات فى مصر "مية مية"

>

- وفد البعثة الدولية المحلية لمراقبة الانتخابات يتفقد مدرسة أحمد زويل بالعمرانية

>

- بالصور.. اهتمام كبير من الفضائيات المصرية والعربية والدولية بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان.. تغطية مكثفة لزحف الناخبين على الدوائر.. وبث مباشر للحدث الديمقراطى من 14 محافظة

>

- رجال القوات المسلحة والشرطة يقدمون المساعدات لكبار السن فى لجان أسوان

>

- غرفة عمليات "الوزراء" : تأخر فتح 40 لجنة بالمنيا لتأخر واعتذار القضاة

>

- بعد شكاوى قضاة من 3لجان.. زكى بدر يطالب محافظ أسيوط بمحاسبة المقصر

>

- وزير الصحة: 100% طاقة تشغيل الإسعاف فى محافظات المرحلة الأولى للانتخابات

>

- "عمليات القضاة": لم نتلق شكاوى حتى الآن من المشرفين على اللجان

>

- معلومات الوزراء: انسحاب مستشار بلجنة بسوهاج لوفاة والدته واستبداله بآخر

>

- بالصور.. مسنة: عايزة انتخب السيسى.. والموظف: انتخاباته خلصت من زمان

>

- الناخبات بلجان الوراق يطلقن الزغاريد ويهتفن: تحيا مصر

>

- الانتخابات البرلمانية تشتعل ببندر المحلة..الشافعى والشعراوى وشحاتة وقشطة ووهدان أبرز المرشحين.. و5 سيدات من بين المتنافسين بالدائرة.. والجميع يتفاوظ مع مرشح حزب النور لتكوين تحالف قوى

>

- مسنة عمرها 90 عاما تستعين بمرافقين للإدلاء بصوتها فى الانتخابات بإمبابة

>

- بالصور.. حملات المرشحين توزع دعاية أمام المدارس فى إمبابة

>

- رفعت قمصان: 87 منظمة دولية ومحلية للمراقبة على الانتخابات البرلمانية

>

- لجان النور الإلكترونية تستنجد بمعارضيها من التيار الإسلامى: انصروا الأقرب لكم

>

- بالصور.. بدء عمليات التصويت بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية فى 14محافظة

>

- بالفيديو والصور.. بدء توافد الناخبين ووكلاء المرشحين أمام مدارس العمرانية‎ فى انتظار بدء التصويت

>

- بالفيديو.. توافد الناخبين أمام اللجان الانتخابية بالهرم قبل فتح باب التصويت

>

- بالفيديو.. تكثيف أمنى لتأمين المقرات الانتخابية مع بدء توافد الناخبين فى الجيزة

>

- بالفيديو..القوات المسلحة تزيل لافتات دعاية من حوائط منشأة حكومية بالبحيرة

>

- بالفيديو.. مقاعد متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة تصل للجنة انتخابية بالأقصر

>

- "مصر بتناديك ماتخليش حاجة تمنعك".. نصائح للحفاظ على صحتك وأنت رايح تنتخب.. خد شمسية وإزازة ميه.. ولو حامل خدى كرسى..والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة ابعدوا عن الشمس.. وبلاش تمسح الحبر الفسفورى بالكحول

>