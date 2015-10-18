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بالفيديو رقص طفل وطفلة يثير غضب الكثير من الناس

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بالفيديو رقص طفل وطفلة يثير غضب الكثير من الناس بالفيديو رقص طفل وطفلة يثير غضب الكثير من الناس

هذا الفيديو أثار دهشة وغضب كبير علي رواد مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر وفيس بوك ” وسبب الحزن لكثير من مشاهديه ، ويظهر في هذا الفيديو طفل يقوم بالرقص علي مهرجان شعبي ويرقص بطريقة تعلمها من الكبار ، بعد ذلك تقوم طفلة بالرقص أمامه وتتحداه ، يعتقد البعض أن هذه الرقصة منفردة وتختص لهذين الطفلين فقط .

وتأتي رقصة الطفلين مثل باقي الرقصات الشعبية التي تعرض في الأفلام الحالية ، وتأتي هذه الرقصات علي إستنكار الكثير والكثير من مشاهديها ويصفونها بالإنحدار والإنحراف ، ولكن كيف يمكن أن نحافظ علي أولادنا من مثل هذه الرقصات التي تعرض أمامهم في الأفلام .

قام الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالرد بالتعليقات الساخرة والرد العنيف علي هذا الفيديو ، ومنهم من قال ” ربوا أولادكم تربية صالحة ، ادي اخرت الأفلام ، الافلام بوظت ولادنا ، لازم تتمنع الأفلام دي من التليفزيون ”

لكن الأطفال يعتقدون أنهم يقومون بتقليد أطفال الغرب في الرقصات المزدوجة والرقصات التي تدخل إلي المسابقات العالمية .

شاهد الفيديو :

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