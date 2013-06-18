دراسة: الهواتف المحمولة تؤثر على خصوبة الرجال على المدى الطويل

كتب : سارة سعيد الثلاثاء 18-06-2013 19:18

أشارت دراسة من جامعة جراتس الطبية في النمسا، إلى أن الاستخدام الخاطئ أو المفرط للهواتف المحمولة يؤثر سلبا على نوعية الحيوانات المنوية لدى الرجال، وتقليل عددها بمقدار 30%، ما يؤثر على خصوبة الرجال ويقلل من فرصهم في الإنجاب.

وترجع الدراسة سبب التأثير السلبي للهواتف المحمولة على الرجال، للموجات الكهرومغناطيسية الناجمة عنها والتي تتفاعل مع أجهزة الجسم ومنها الجهاز التناسلي، ما يؤثر على مستوى الهرمونات الجنسية عند الرجال، وقد يؤدي هذا على المدى البعيد إلى تأثير سلبي على الخصوبة والقدرة الجنسية لدى الرجال.

ونصحت الدراسة الرجال للتقليل من الآثار السلبية للهواتف المحمولة، بمحاولة تقليل استخدامها والحفاظ على الهاتف على مسافة معقولة من الجسم، واستخدام سماعة الرأس بدلا من الهاتف، واستخدام الرسائل النصية كبديل للمكالمات الهاتفية، وتجنب وضع الهاتف في الحزمة أو الجيوب القريبة من الجسم.