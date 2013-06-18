المخابرات والأمن الوطني يقبضون على أحد المتهمين بقتل "أبوشقرة" فى منزل بالشرقية

بعد نفي أمن الشرقية القبض على متهم بقتل "أبو شقرة"

كتب : نظيمة البحراوى وأحمد محمود منذ 51 دقيقة

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد المتهمين بقتل النقيب محمد أبوشقرة رئيس مكافحة الارهاب الدولي في سيناء، وقالت مصادر أمنية لـ "الوطن" إن أفرادا من المخابرات العامة والأمن الوطني داهموا منزل المتهم في الشرقية فجر أمس، وألقوا القبض عليه، وبحوزته سلاح وهاتف الضابط الضحية.

وأوضحت المصادر أن المتهم يدعى إسلام الكوابرى، وينتمى لمركز أبو كبير، ويقيم فى مدينة الصالحية الجديدة، بصحبة عائلته، بينما يعمل فى العريش، وأنه ينتمى لإحدى الجماعات الدينية .

وقالت المصادر إن مجموعة من المخابرات العامة، والمجموعة 75 مخابرات عسكرية، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام وقسم شرطة الصالحية الجديدة برئاسة الرائد صلاح الحسينى رئيس المباحث، توجهت إلى مدينة الصالحية الجديدة، في حملة مكبرة، للقبض علي المتهم، وبتفتيشه عثر معه على سلاح الضابط الشهيد، وهاتفه الشخصى، فجرت إحالة المتهم للتحقيق بمعرفة بعض الجهات السيادية.

وكان الضحية محمد سيد عبد العزيز، 30 سنة، وشهرته حسام أبو شقرة، استشهد برصاص مجهولين في العريش الأسبوع الماضي، وكان منتدبا للمحافظة منذ أسبوعين، ومقيما فى أحد الفنادق السياحية بالعريش، وساهم في إعادة الجنود السبعة، الذين اختطفوا على أيدي جماعات مجهولة في شرق العريش الشهر الماضي.

وتكثف أجهزة الامن جهودها للتوصل لباقي المتهمين، بعد استجواب المتهم المقبوض عليه حاليا.