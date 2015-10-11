أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

من ينجح في إطلالات الحمل، النجمات العربيات أم الأجنبيات؟

Google+ Print
من ينجح في إطلالات الحمل، النجمات العربيات أم الأجنبيات؟ من ينجح في إطلالات الحمل، النجمات العربيات أم الأجنبيات؟

الأحد 11-10-2015 10:08

كانت النجمة مريام فارس آخر اللواتي أعلن حملهن من النجمات العربيات، وقد ظهرت متألقة بفستان أبيض واسع وأنيق في أحد الأفراح التي أحيتها مؤخراً. كانت متألقة كعادتها بستايل عصري جميل.
وشكّل اللون الأبيض الخيار الأول لإطلالات الحمل لدى النجمات العربيات، إذ شاهدنا في أكثر من مرة إطلالة نانسي عجرم بفستان ناعم وبسيط، وإطلالة كارول سماحة الجميلة بفستان أبيض قصير، بالإضافة لإطلالة السهرات الأنيقة التي اختارتها هند صبري في إحدى جلسات التصوير.
في المقابل، نشاهد تنوّعاً أكبر في إطلالات الحمل بين النجمات الأجنبيات، إذ تعمد كلّ منهن لاختيار الإطلالات العصرية، التي تتناسب مع المناسبة التي تحضرها، ولا نرى أن تغييرات الحمل وقفت في طريق تألقهن، فكانت الممثلة كيرا نايتلي Keira Knightley متألقة في فترة حملها، حين حضرت حفل SAG Awards بفستان بنفسجي ذي تصميم جذاب. وحافظت العارضة كوكو روشا Coco Rocha على أناقتها باختيار الفستان الأسود القصير على السجادة الحمراء. ولا يمكننا أن ننسى الممثلة بلايك ليفلي Blake Lively التي أبهرت متابعيها بإطلالات حمل أنيقة ومتنوعة، منها إطلالاتها الجذابة بتصميم مايكل كورس Michael Kors ذي الألوان الجذابة.
وعلى الرغم من الظهور المقلّ للممثلة كاري موليغان Carey Mulligan، فإنها كانت محطّ الأنظار في إطلاق فيلمها الجديد مؤخراً، إذ اختارت تصميماً لافتاً مزيناً بالكشكشات الناعمة.
شاهدي معنا إطلالات النجمات العربيات والأجنبيات، وأخبرينا بالتي تفوّقت في اختيار إطلالات الحمل من بينهن؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي