من ينجح في إطلالات الحمل، النجمات العربيات أم الأجنبيات؟

كانت النجمة مريام فارس آخر اللواتي أعلن حملهن من النجمات العربيات، وقد ظهرت متألقة بفستان أبيض واسع وأنيق في أحد الأفراح التي أحيتها مؤخراً. كانت متألقة كعادتها بستايل عصري جميل.

وشكّل اللون الأبيض الخيار الأول لإطلالات الحمل لدى النجمات العربيات، إذ شاهدنا في أكثر من مرة إطلالة نانسي عجرم بفستان ناعم وبسيط، وإطلالة كارول سماحة الجميلة بفستان أبيض قصير، بالإضافة لإطلالة السهرات الأنيقة التي اختارتها هند صبري في إحدى جلسات التصوير.

في المقابل، نشاهد تنوّعاً أكبر في إطلالات الحمل بين النجمات الأجنبيات، إذ تعمد كلّ منهن لاختيار الإطلالات العصرية، التي تتناسب مع المناسبة التي تحضرها، ولا نرى أن تغييرات الحمل وقفت في طريق تألقهن، فكانت الممثلة كيرا نايتلي Keira Knightley متألقة في فترة حملها، حين حضرت حفل SAG Awards بفستان بنفسجي ذي تصميم جذاب. وحافظت العارضة كوكو روشا Coco Rocha على أناقتها باختيار الفستان الأسود القصير على السجادة الحمراء. ولا يمكننا أن ننسى الممثلة بلايك ليفلي Blake Lively التي أبهرت متابعيها بإطلالات حمل أنيقة ومتنوعة، منها إطلالاتها الجذابة بتصميم مايكل كورس Michael Kors ذي الألوان الجذابة.

وعلى الرغم من الظهور المقلّ للممثلة كاري موليغان Carey Mulligan، فإنها كانت محطّ الأنظار في إطلاق فيلمها الجديد مؤخراً، إذ اختارت تصميماً لافتاً مزيناً بالكشكشات الناعمة.

شاهدي معنا إطلالات النجمات العربيات والأجنبيات، وأخبرينا بالتي تفوّقت في اختيار إطلالات الحمل من بينهن؟