الحكومة تبحث تطبيق "الهوية الرقمية" للحصول على كافة الخدمات من خلال بطاقة الرقم القومي

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 7 دقائق

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء على أهمية تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وأن تلعب دورًا فاعلاً في هذا الصدد، من خلال بناء منظومة مُتكاملة تعتمد على تكامل وترابط أنظمة وقواعد البيانات لدى الجهات المُختلفة بعد تنقيتها وتحديثها في نظام موحد يُقدم من خلاله الخدمات المُختلفة للمواطنين، بشكل يضمن تأمين تداول البيانات وحماية الخصوصية لبيانات المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للجنة القومية لمشروع الهوية الرقمية، بحضور وزراء التأمينات، الإسكان، الصحة، التنمية المحلية، الكهرباء، التموين، الاتصالات، البترول، المالية.

عقب الاجتماع، أكد عاطف حلمي، وزير الاتصالات أن البدء في منظومة الهوية الرقمية يأتي في إطار خطة الحكومة للتنمية المجتمعية من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق المجتمع الرقمي، مشيرا إلى أن الهوية الرقمية هدف استراتيجي لقطاع الاتصالات لزيادة كفاءة قطاعات الدولة ومحاربة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن اليوم كان أول اجتماع للجنة الهوية الرقمية برئاسة الدكتور هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء؛ للاتتفاق على وضع استراتيجية مجمعة للاستخدام الأمثل لتكنولوجيا الاتصالات، والاتفاق على الإطار العام لكيفية استخدام بطاقة الرقم القومي المميكنة للتعامل مع جميع القواعد الخاصة بالوزارات.

وأشار إلى أن الهدف من اجتماع اللجنة تحقيق التكامل والتحديث لقواعد البيانات المتواجدة بالوزارات في إطار تكنولوجيا لزيادة الكفاءة في توفير البيانات لتوفير خدمات للمواطن المصري، وتم الاتفاق أيضا على تشكيل 5 لجان للتواصل لخطة محددة لتفعيل الهوية الوطنية في المجتمع المعلوماتي لتقليل العبء على المواطن المصري لتحقيق العدالة.

وأوضح أن اللجنة الأولى هدفها عمل استراتيجية كاملة، واللجنتين الثانية والثالثة هدفهما تجميع وتحليل الوضع الحالي، واللجنة الرابعة منوط بها وضع مواصفات بطاقة الرقم القومي المحدثة وتحتوي على البيانات الأساسية وبصمة العين وبصمة اليد، واللجنة الخامسة منوط بها عمل القوانين والتشريعات اللازمة للتوافق مع الرؤية الاستراتيجية.

وأوضح وزير الاتصالات أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من هذه الخطة خلال الفترة من 8 إلى 12 أسابيع، وخلال شهر سيتم الانتهاء من بطاقة الرقم القومي الجديدة لحصول المواطن على كافة خدماته.