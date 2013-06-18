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قنديل ينعي شهيد الشرطة وشهيدي الجيش

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قنديل ينعي شهيد الشرطة وشهيدي الجيش قنديل ينعي شهيد الشرطة وشهيدي الجيش

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 19 دقيقة

نعى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الشهيد الملازم أول محمد ياسر حسني من قوة مديرية أمن القليوبية الذي استُشهد فجر اليوم، أثناء مطاردته والقوة المرافقة له لتشكيل عصابى مسلح بشبرا الخيمة.

كما تقدم قنديل بالعزاء لكل من شهيدى القوات المسلحة أحمد محيى الدين مصطفى (59 عاماً- موظف مدنى)، وهشام حسين حسنى (22 عاماً – مجند) واللذين توفيا إثر حادث انفجار دانة مدفع بإحدى الكتائب بمنطقة درنكة التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية.

وتقدم مجلس الوزراء لأسر شهداء الجيش والشرطة بخالص التعازي، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء على تقدير لرجال الجيش والشرطة، الذين يبذلون كل غال ونفيس خلال أداء واجبهم المقدس لحماية الأمن الداخلى والخارجى للبلاد.

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