أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البابا تواضروس: مسئولو إثيوبيا أكدوا أن سد النهضة للكهرباء وليس للزراعة

Google+ Print
البابا تواضروس: مسئولو إثيوبيا أكدوا أن سد النهضة للكهرباء وليس للزراعة البابا تواضروس: مسئولو إثيوبيا أكدوا أن سد النهضة للكهرباء وليس للزراعة
قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارته للكنيسة فى إثيوبيا هى الأولى له، موضحاً أن الزيارة كنسية روحية بالدرجة الأولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه التقى مع رئيس الجمهورية باثيوبيا ورئيس البرلمان، ووزير الدولة للشئون الخارجية، موضحاً أنه ركز فى قضية سد النهضة على أن :"الله يعطينا عطايا مثل الشمس والهواء ومياه ولا يصح أن تكون عطايا الله سبب خلاف بين البشر"، كما أن الروابط التى تربط الشعب الاثيوبى والمصرى كثيرة.

وأوضح البابا تواضروس الثانى، أن حديث المسئولين باثيوبيا أن سد النهضة للكهرباء وليس للزراعة، والمسئولين بلا استثناء قالوا :"احنا مش ممكن نضر حد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365