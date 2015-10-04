البابا تواضروس: مسئولو إثيوبيا أكدوا أن سد النهضة للكهرباء وليس للزراعة

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارته للكنيسة فى إثيوبيا هى الأولى له، موضحاً أن الزيارة كنسية روحية بالدرجة الأولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه التقى مع رئيس الجمهورية باثيوبيا ورئيس البرلمان، ووزير الدولة للشئون الخارجية، موضحاً أنه ركز فى قضية سد النهضة على أن :"الله يعطينا عطايا مثل الشمس والهواء ومياه ولا يصح أن تكون عطايا الله سبب خلاف بين البشر"، كما أن الروابط التى تربط الشعب الاثيوبى والمصرى كثيرة.

وأوضح البابا تواضروس الثانى، أن حديث المسئولين باثيوبيا أن سد النهضة للكهرباء وليس للزراعة، والمسئولين بلا استثناء قالوا :"احنا مش ممكن نضر حد".