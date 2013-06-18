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صباحي: نناقش مجموعة من السيناريوهات بشأن إدارة المرحلة الانتقالية

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صباحي: نناقش مجموعة من السيناريوهات بشأن إدارة المرحلة الانتقالية صباحي: نناقش مجموعة من السيناريوهات بشأن إدارة المرحلة الانتقالية
الجيش يحظى باحترام كافة أطياف الشعب وقادر على إدارة المرحلة الانتقالية

كتب : سهيلة حامد منذ 4 دقائق

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إنه على يقين من أن الشرطة لن تكرر خطأها الجسيم في 28 يناير 2011، ولن تعتدي على متظاهر سلمي.

وأكد صباحي، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2"، أن من سيحرق مقار الإخوان المسلمين أو منازل وقيادات الجماعة "نحن براء منه ولا يعبر عنا ولا يحترم قيم الثورة الحقيقية"، مشددا على أنه لن ينزل 30 يونيو للانتقام من أحد، ونحن ضد الإخوان لأنهم مستبدون، وأول علامات هذا أنهم يستعلوا بأنفسهم.

وبشأن إدارة المرحلة الانتقالية، أكد أن هناك سيناريوهات يتم مناقشتها، لكنه يفضِّل أن تتشارك القوى السياسية في إدارة المرحلة الانتقالية، فالشعب يتم تمثيله بشخصية وطنية محل احترام، وكذلك الجيش، مشيرا إلى أن الجيش المصري يحظى باحترام كافة أطياف الشعب، وقادر على إدارة المرحلة الانتقالية.

وأضاف: "نحن نريد أمنا مستتبا ومصالحة وعدالة انتقالية، والتوافق حول مواد الدستور، نحن نريد مصالحة شاملة في هذا البلد".

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ON Sport

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