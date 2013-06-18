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هل هناك علاقة بين ألم الخصية والتهاب المثانة؟

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هل هناك علاقة بين ألم الخصية والتهاب المثانة؟ هل هناك علاقة بين ألم الخصية والتهاب المثانة؟

أرسل لنا قارئ: يقول أنا شاب عمرى 27 عاما، غير متزوج ومنذ فترة طويلة وأنا أعانى من ألم بسيط إلى حد ما، فى الخصية اليمنى بدأ منذ مرحلة الثانوية، وقد أصبت عدة مرات بالتهابات فى المثانة أثناء تلك الفترة وإلى الآن، فهل هناك علاقة بين ألم الخصية والتهاب المثانة وما سبب كل منهما؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة قائلا: فى بعض الحالات التى يكون ألم الخصية مصاحبا له التهاب متكرر بالمثانة، يكون التشخيص الأكثر احتمالا هو احتقان البروستاتا والتى تسبب إحساسا باحتباس فى البول، كما تؤدى إلى وجود
> ألم بسيط فى الخصية والسبب الأساسى لاحتقان البروستاتا، فى هذا السن الصغيرة هو التعرض المتكرر للإثارة الجنسية الذى يصاحبه انتصاب للعضو الذكرى دون أن يحدث قذف للسائل المنوى.

مع العلم أن تلك الأعراض تزيد فى حالة وجود دوالى بالخصية وهو ما ننصح الشاب بالكشف عنها من خلال إجراء أشعة على الخصيتين.
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مصر 365