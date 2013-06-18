مفتى إستراليا يثمن موقف مرسى من دمشق ويطالب بالتكاتف مع السوريين

طالب المفتى العام للقارة للإسترالية الدكتور إبراهيم أبو محمد، بضرورة تكاتف المسلمين لدعم الشعب السورى، والوقوف بجانب المشردين واللائجين السوريين، مثمنا موقف الرئيس المصرى وعلماء الأمة إزاء الأزمة السورية ودورهم فى نصرة الشعب السورى.. داعيا إلى تحمل المجتمع الإسلامى والعالمى مسئوليته تجاه ما يحدث فى سورية.

جاء ذلك خلال استقبال مفتى أستراليا الدكتور محمد راتب النابلسى المفكر الإسلامى السورى والوفد المرافق له، بمكتبه بدار الإفتاء الإسترالية صباح أمس وتم مناقشة عدد من القضايا المهمة وعلى رأسها الوضع المأسوى فى سورية.

يذكر أن الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتى أستراليا قد ترأس وفدا من علماء أستراليا، بمشاركة ممثلين لهيئة الإغاثة الإسلامية مطلع العام الجارى، لزيارة إنسانية لمخيم الزعترى للاجيئن السوريين والضحايا المشردين بسبب العنف فى سوريا، وقدم لهم شيكا بمبلغ مليون دولار، كما قدم شيكا مماثلا للمتضررين فى غزة، وشيكا آخر لدعم المناطق العشوائية فى مصر.