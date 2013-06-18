صباحي: إن لم يوافق مرسي على الانتخابات المبكرة سيثبت أنه حاكم مستبد

صباحي: الجميع سيعتصم يوم 30 يونيو سلميا حتى الإعلان عن انتخابات مبكرة للرئاسة.. وهو مامضوا عليه فى تمرد

كتب : سهيلة حامد منذ 21 دقيقة

قال حمدين صباحي مؤسس حزب التيار الشعبي، إن الجميع سينزلون يوم 30 يونيو فى الميدان في اعصام سلمي حتى الإعلان عن انتخابات مبكرة للرئاسة، وهو مامضوا عليه فى تمرد.

وأضاف صباحي، خلال لقاءه ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم2"، أن 30 يونيو "ستكون حركة سلمية بكل معنى الكلمة تعبيرا عن مصر، ومطالبنا واضحة ألا وهي الانتخابات الرئاسية المبكرة"، مشيرًا إلى أن مرسي إذا وافق عليها فإنه بذلك حقن الدم، وسنحتكم للصندوق وإن لم يوافق "فإنه يثبت أنه حاكم مستبد وهذا ليس من الدين والديمقراطية والخلق".

وتابع صباحي أن "الـ 90 مليون مواطن حلمهم أن يعيشوا بكرامة"، متسائلا "هل سيقبلون أن يكونوا عبيدا لحكم مرسي وجماعته؟"، مضيفا "انتهى عصر تسليم المصريين لحاكم مستبد والدليل على ذلك ثورة 25 يناير".

وأضاف مجددا، إذا رفض مرسي الانتخابات الرئاسية المبكرة، فإنه يدين نفسه ويعرض مصر أن تدخل في حالة من الصراع نريد جميعا بعقل أن نتجنبها، نحن نسحب الثقة من رئيس فشل في حماية شعبه"، وقال "إحنا بنفتح له سكة وبنقول له تعالى نحتكم للصندوق".