التيار الشعبي يستقبل وفدا من 6 أبريل للتنسيق حول 30 يونيو

كتب : خالد عبد الرسول منذ 16 دقيقة

استقبل وفد من قيادات التيار الشعبى المصرى، مساء أمس، بمقر التيار، وفدا من حركة شباب 6 أبريل، للتشاور حول الاستعدادات لمظاهرات يوم 30 يونيو المقبل.

وقال بيان صادر عن التيار الشعبي، إنه جرى النقاش فى الاجتماع "حول التصورات السياسية لكلا الطرفين للمرحلة المقبلة، وتم التأكيد على أهمية وصول كافة القوى السياسية والوطنية لتصور جماعى واحد يكون محل توافق عام".

كما أكد الاجتماع على الدعم الكامل لحملة "تمرد" ومطلبها المحدد بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كعنوان رئيسى لمطالب المصريين يوم 30 يونيو، وأكد قيادات التيار وحركة 6 أبريل على ضرورة السعى لتشكيل قيادة جماعية موحدة وموسعة تحت راية تمرد.

ووفقا للبيان فقد "جرى الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بخصوص الاستعدادات الميدانية ليوم 30 يونيو وما بعده".

وحضر اللقاء من قيادات التيار كل من كمال أبو عيطة المناضل العمالى والقيادى بمجلس أمناء التيار ودكتور ماجدة غنيم، وحسين قرشم ومعتمر أمين وخالد يوسف أعضاء لجنة التسيير بالتيار، وحامد جبر عضو مجلس الأمناء، وحضر من جانب "6 أبريل" أحمد ماهر المنسق العام للحركة، وخالد المصرى المتحدث الإعلامى، ومحمد صلاح وعمرو على أعضاء المكتب السياسى للحركة.