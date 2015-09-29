التعاون الخليجى يؤكد دعمه لجهود المبعوث الأممى لإيجاد حل للأزمة اليمنية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بمقر بعثة مجلس التعاون فى نيويورك اليوم الثلاثاء مع اسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممى لليمن الأوضاع فى الجمهورية اليمنية والجهود التى تبذلها الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس التعاون انه تم كذلك خلال اللقاء بحث المساعدات الانسانية للشعب اليمنى وسبل زيادتها وإيصالها إلى كافة المحافظات.

وأعرب الأمين العام خلال اللقاء عن دعم دول مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممى لإيجاد حل للأزمة اليمنية ، مؤكدا أن التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 كفيل باستعادة سلطة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمنى وتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن .

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