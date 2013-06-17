الإفراج عن مخرج "نلتقي بعد الثورة" بعد اختطافه من قبل مجهولين والاعتداء عليه

كتب : خالد جمال منذ 14 دقيقة

تم إطلاق سراح المخرج الشاب رضا رمزى، الذى تم اختطافه مساء اليوم من مقر جمعية الشبان المسلمين من قبل مجهولين، حيث كان يقوم بإجراء بروفات لعرض مسرحى بعنوان "نلتقى بعد الثورة" ينتقد فيه سياسات الإخوان.

وقال رضا، فى اتصال هاتفى مع "الوطن"، إنه فى طريقه إلى مقر الجمعية حيث ينتظره المستشار أحمد الفضالى رئيس جمعية الشبان المسلمين، مع عدد من ضباط الشرطة، من أجل تحرير محضر بالواقعة، مؤكدا أنه تعرض للضرب والإهانة.

وكان مجهولون قد قاموا، عصر اليوم، باختطاف رمزى من مقر جمعية الشبان المسلمين، حيث قام بعرض 14 ليلة من مسرحيته "نلتقى بعد الثورة"، وهى مسرحية معارضة لجماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم بالبلاد، والتى كان مقررا عرضها الأسبوع المقبل فى نقابة الصحفيين.