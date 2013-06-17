اشتباكات أثناء تصوير مسلسل "نقطة ضعف" تنتهي بالتصالح في قسم الشرطة

كتب : محمد عبد الجليل منذ 25 دقيقة

قال مجدي نور المنتج الفني لمسلسل "نقطة ضعف"، إن اشتباكات وقعت بين بعض الفنيين العاملين بالمسلسل وأصحاب المحال بشارع عباس العقاد بمدينة نصر، في الثامنة من مساء أمس أثناء تصوير المسلسل، وتطور الأمر إلى الذهاب لقسم الشرطة، وهو ما ترتب عليه إلغاء تصوير مشاهد جمال سليمان وروجينا ورانيا فريد شوقي.

وأضاف مجدي لـ"الوطن": "الموضوع تم تداركه وإجراء مصالحة بين الطرفين، والآن يتم استئناف التصوير في إحدى الفيلات".

"نقطة ضعف" تأليف شهيرة سلام، وبطولة جمال سليمان وروجينا وهالة فاخر ورانيا فريد شوقي وسناء يوسف، ومن إخراج أحمد شفيق.