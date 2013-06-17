أخبار عاجلة

العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

اشتباكات أثناء تصوير مسلسل "نقطة ضعف" تنتهي بالتصالح في قسم الشرطة

Google+ Print
اشتباكات أثناء تصوير مسلسل "نقطة ضعف" تنتهي بالتصالح في قسم الشرطة اشتباكات أثناء تصوير مسلسل "نقطة ضعف" تنتهي بالتصالح في قسم الشرطة

كتب : محمد عبد الجليل منذ 25 دقيقة

قال مجدي نور المنتج الفني لمسلسل "نقطة ضعف"، إن اشتباكات وقعت بين بعض الفنيين العاملين بالمسلسل وأصحاب المحال بشارع عباس العقاد بمدينة نصر، في الثامنة من مساء أمس أثناء تصوير المسلسل، وتطور الأمر إلى الذهاب لقسم الشرطة، وهو ما ترتب عليه إلغاء تصوير مشاهد جمال سليمان وروجينا ورانيا فريد شوقي.

وأضاف مجدي لـ"الوطن": "الموضوع تم تداركه وإجراء مصالحة بين الطرفين، والآن يتم استئناف التصوير في إحدى الفيلات".

"نقطة ضعف" تأليف شهيرة سلام، وبطولة جمال سليمان وروجينا وهالة فاخر ورانيا فريد شوقي وسناء يوسف، ومن إخراج أحمد شفيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية