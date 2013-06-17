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اللجنة التنسيقية للأحزاب بسوهاج تدعو للسلمية فى 30 يونيه

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اللجنة التنسيقية للأحزاب بسوهاج تدعو للسلمية فى 30 يونيه اللجنة التنسيقية للأحزاب بسوهاج تدعو للسلمية فى 30 يونيه

تسليم بيان اللجنة للسيد المحافظ 1

دعت اللجنة التنسيقية  للأحزاب المدنية بسوهاج، مواطني المحافظة، بأن يكونوا صفا واحدا مع سلمية المظاهرات والحفاظ علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب وأقسام الشرطة والبنوك خلال مظاهرات 30 يونية الجاري.
> واضافت اللجنة، عبر بيان،  أن الاحزاب السوهاجية الموقعة علي هذا البيان تؤيد بسلمية المظاهرات ونبذ العنف وحماية الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص بل تؤيد بأن يكون شعارات الأحزاب لا تخرج عن الآداب العامة والأحترام المتبادل في حدود القانون والدستور .

صدر هذا البيان في إجتماع اللجنة التنسيقية في منظمة حقوق الانسان بسوهاج برئاسة محمد الطوخي رئيس اللجنة وعماد خليفة خالد نائب رئيس اللجنة واشرف عمار المتحدث الرسمي وبحضور أحزاب ( الوفد ـ الكرامة ـ الحديثة ـ الوسط ـ الخضر المصري ـ الدستوري ـ المؤتمر ـ الوطن ـ الحرية والعدالة ـ الحزب العربي الناصري ـ اتحاد شباب الثورة ـ منظمة حقوق الانسان بسوهاج ) .
> وقامت هيئة المكتب بتسليم البيان للسيد للدكتور يحيي عبد العظيم محافظ سوهاج في احتفال بخصوص هذا البيان متمنيين أن يدوم السلام والمحبة شعب سوهاج .

 

صورة بيان اللجنة التنسيقية

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