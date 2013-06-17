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وزارة الشباب تنتهي من إجراءات تثبيت العاملين بالمكافأة الشاملة في 6 محافظات

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وزارة الشباب تنتهي من إجراءات تثبيت العاملين بالمكافأة الشاملة في 6 محافظات وزارة الشباب تنتهي من إجراءات تثبيت العاملين بالمكافأة الشاملة في 6 محافظات

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

انتهت وزارة الشباب من إجراءات تثبيت الشباب العاملين بالمكافأة الشاملة بمراكز الشباب بمحافظات الجيزة ودمياط وجنوب سيناء وأسوان وقنا وكفر الشيخ.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الشباب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة رمضان الموصل، في تصريح اليوم، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى من الإجراءات الإدارية لتثبيت العاملين بالمكافأة، ويجري الآن الانتهاء من أوراق باقي المحافظات واستكمالها، لتعيين كل العاملين بالمكافأة الشاملة الذين مضى على تعاقدهم ثلاث سنوات.

ولفت الموصل إلى أن المرحلة الأولى من تعيين الشباب في كل المحافظات تم الانتهاء منها تماما، وتمثلت في التعاقد مع كل من أمضى ثلاث سنوات في العمل بعقد لمدة ستة أشهر. وأشار إلى أنه عند نهاية التعاقد يتم إرسال الأوراق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للسير في إجراءات التعيين، لافتا إلى أنه يتم إرسال أوراق العاملين بالمكافأة الشاملة بعد استيفائها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى وزارة المالية لتسكينهم على درجات مالية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب أن الوزارة ترسل أوراق العاملين بالمكافأة الشاملة بعد تجميعها من كل محافظة إلى الجهاز المركزي، للسير في إجراءات التعيين وضمان حصول هؤلاء الشباب على حقوقهم الوظيفية.

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