التنظيم والإدارة: الانتهاء من تلقي طلبات تعيين حملة الماجستير والدكتوراة الخميس

كتب : ماهر هنداوي ومحمد الأبنودي منذ 34 دقيقة

قال جمال عبد العال المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الخميس المقبل آخر موعد لتلقي قبول طلبات تعيين حملة الماجستير والدكتوراة في القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، مشيرا إلى أن الجهاز تلقى حتى أمس 231 طلبا من حملة الماجستير والدكتوراة من دفعات 2006 و2007 للتعيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة طبقا لأحكام القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وفقا للاحتياجات التي وردت للجهاز من وحدات الجهاز الإداري للدولة والمنشور على موقعه الإلكتروني.

وأضاف عبد العال أن عدد التخصصات التي تقدمت أمس، بلغت 14 تخصصا وكانت أكثر التخصصات تقديما للجهاز هو تخصص الآداب والتربية 84 يليها القانون 81 والزراعة 17 والتجارة 7 فنون جميلة وتطبيقية 8 والعلوم 10 والهندسة 10 والخدمة الاجتماعية 1 طب بيطري 1 الطب البشري 2 اقتصاد منزلي 5 الآثار 2 الاقتصاد والعلوم السياسية 2 إعلام 1، لافتا إلى أن الجهاز تلقي اليوم طلبات خريجي دفعات 2008 و2009 وغدا الثلاثاء يتلقى طلبات دفعات 2010 والأربعاء 2011، والخميس سيكون آخر يوم لتلقي طلبات دفعة 2012 والمتخلفين عن التقديم وفقا للمواعيد المحددة.