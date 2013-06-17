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"العريان" يصالح رئيس "الشورى" على طريقته

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"العريان" يصالح رئيس "الشورى" على طريقته "العريان" يصالح رئيس "الشورى" على طريقته

كتب : هبة أمين منذ 18 دقيقة

داعب الدكتور عصام العريان، نائب رئيس "الحرية والعدالة"، الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، خلال جلسة اليوم، فى محاولة للصلح بينهما بعد مشادة كلامية وقعت بينهما أمس.

وفور دخول "فهمي" قاعة المجلس رحب به العريان قائلا له بصوت عال "سلام عليكم" ولوح له بيديه ووضعها على رأسه، وضحك " فهمي" ورد له التحية بوضع يديه على رأسه أيضا، وقال له العريان "عندنا جلسة بكرة؟" ورد "فهمى" لأ".

وكان العريان قد انفعل خلال جلسة أمس على "فهمى" لمقاطعة الأخير له أثناء كلمته، وقال له العريان "ماينفعش يا دكتور احنا بنقول كلام مهم"، ورد فهمى منفعلا "أقعد مكانك".

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