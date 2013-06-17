الشورى يوافق مبدئيا على قانون لفصل انتخابات مجالس الإدارات عن النقابات العمالية

رئيس "نقابات عمال مصر " يطالب بالإشراف على انتخابات العمال لحمايتها من التلاعب

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدى منذ 38 دقيقة

وافق مجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادتين "8، 2" من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1995.

ومن جانبه، انتقد النائب ناجي الشهابي، عن حزب الجيل، غياب وزيري القوى العاملة والشؤون القانونية والمجالس النيابية منتقدا وجود مادة في القانون القديم لم تعدل والتي تشترط عضوية العمال في حزب الاتحاد الاشتراكي.

وطالب النائب محمد جبالي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بضرورة إشراف القضاء على انتخابات العمال لحمايتها من "الأصابع الخفية والمغرضين"، مؤكدا أن عمال مصر قادرون على حماية الوطن حريصون على مستقبل مصر وحماية إنتاجها.

فيما رحب الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بالفصل بين انتخابات النقابات العمالية ومجالس الإدارات، مؤكدا أن القاعدة العمالية في مصر تعمل بصمت وظلموا خلال الـ35 سنة الماضية عندما أهدرت الدولة حقوقهم وانحازت لرجال الأعمال ودمرتهم "تدميرا متعمدا"، بحسب قوله.