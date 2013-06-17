أخبار عاجلة

العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

حسناء سيف الدين تتحول إلى "السلطانة هيام"

Google+ Print
حسناء سيف الدين تتحول إلى "السلطانة هيام" حسناء سيف الدين تتحول إلى "السلطانة هيام"

كتب : نورهان طلعت منذ 10 دقائق

انتهت الفنانة حسناء سيف الدين من تصوير دورها كضيفة شرف لإحدى حلقات فوازير "مسلسليكو"، وهي حلقة "حريم السلطان" والتي تدور حول "السلطان سليمان"، ويلعب الشخصية محمد هنيدي الذي يفاجأ باختفاء 400 دولار من القصر الخاص بالسلطان، وهو ما يجعله يأمر بتفتيش القصر للبحث عن الأموال المفقودة، كما يشك في كل من حوله من خدم وجواري بمن فيهم زوجته "هيام" التي جسدت شخصيتها الفنانة حسناء سيف الدين، كما حملت الحلقة إسقاطات على ملابس "هيام" وطلب منها السلطان أن تحتشم في القصر.

فوازير "مسلسليكو" كتبها أيمن بهجت قمر، ويخرجها أحمد المهدي، وسيتم عرضها في شهر رمضان حصريا علي قناة "الحياة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية