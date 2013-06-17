حسناء سيف الدين تتحول إلى "السلطانة هيام"

كتب : نورهان طلعت منذ 10 دقائق

انتهت الفنانة حسناء سيف الدين من تصوير دورها كضيفة شرف لإحدى حلقات فوازير "مسلسليكو"، وهي حلقة "حريم السلطان" والتي تدور حول "السلطان سليمان"، ويلعب الشخصية محمد هنيدي الذي يفاجأ باختفاء 400 دولار من القصر الخاص بالسلطان، وهو ما يجعله يأمر بتفتيش القصر للبحث عن الأموال المفقودة، كما يشك في كل من حوله من خدم وجواري بمن فيهم زوجته "هيام" التي جسدت شخصيتها الفنانة حسناء سيف الدين، كما حملت الحلقة إسقاطات على ملابس "هيام" وطلب منها السلطان أن تحتشم في القصر.

فوازير "مسلسليكو" كتبها أيمن بهجت قمر، ويخرجها أحمد المهدي، وسيتم عرضها في شهر رمضان حصريا علي قناة "الحياة".