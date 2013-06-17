أهم أسباب حدوث القدم المخلبية وكيفية علاجها

أكد الدكتور عمرو عزام أستاذ جراحة العظام بالمعهد القومى للجهاز الحركى العصبى عن إمكانية إصلاح تشوهات القدم المخلبية لدى الأطفال باستخدام طريقة "بونستى".

أو بواسطة التنبيه العصبى الحركى الكهربائى مع طريقة "بونستى" لتصحيح القدم.

ويقول إنه قد أجرى بحث على الأطفال المصابين بالقدم المخلبية حوالى 33 طفلا من عمر يوم : 6 أشهر بواسطة الإصلاح التدريجى الأسبوعى لأن التشوه مركب ويتم إصلاحه بطريقة متدرجة خوفا من حدوث قصور بالدورة الدموية بالقدم مع التنبيه الحركى العصبى على مدى ثلاث جلسات أسبوعيا بمعدل 15 دقيقة، لكل جلسة وكانت النتائج خلال 3 أسابيع مشجعة من ناحية تحسن طول القدم وتحسن قوة عضلات الساق.

كما أن حالات القدم المخلبية تحدث بنسبة واحد فى الألف من كل طفل مولود.

حيث تظهر شكل القدم مشوهة بحيث تظهر بجانب آخر غير مستو وقد أجريت دراسة مقارنة حيث تم تقسيم المرضى الأطفال إلى مجموعتين المجموعة الأولى باستخدام طريقة "بونستى "فقط والمجموعة الثانية باستخدام كل من التنبيه العصبى الحركى الكهربائى مع طريقة "بونسيتى" وتم ذلك بالتعاون مع كل من المعهد القومى للجهاز الحركى العصبى مع كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة.

وتعتمد طريقة بونسيتى على إصلاح التشوه المركب فى الأبعاد الثلاثية بواسطة تحريك القدم فى اتجاهات محددة قبل عمل الجبس الجديد كل أسبوع وإصلاح اعوجاج القدم بواسطة الطبيب المعالج ثم التجبيس مرة أخرى وتتكرر هذه الجلسات الأسبوعية فى مدة تتراوح بين من 8 : 10 أسابيع.

أما الطريقة الثانية فتعتمد على التنبيه العصبى الحركى الكهربائى مع طريقة "بونستى" حيث يتم إدخال أسلاك جهاز تنبيه العضلات من خلال شق معين بالجبس وتتم هذه الطريقة بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيا كل جلسة تستغرق 15 دقيقة.

وقد أثبتت الأبحاث أن سبب الإصابة بالقدم المخلبية تكون نتيجة وضع قدم الجنين داخل الرحم وعند السيدة التى تلد للمرة الأولى عندما يكون حجم الرحم صغيرا والسبب الآخر وضع الحبل السرى وعلاقته بالقدم بحيث يؤدى ذلك إلى تغير اتجاه قدم الجنين فيؤدى ذلك إلى الإصابة بالقدم المخلبية ونجاح هذه الطريقة يعتمد أساسا على التشخيص والعلاج المبكر بعد الولادة مباشرة.

جدير بالذكر أنه لابد من شرح الطريقة للأم قبل إجرائها لتفهم كيفية علاج طفلها ويتم ارتداء حذاء خاص بالطفل بعد تعديل قدمه مرتبط بمسطرة لعدم اعوجاج القدم مرة أخرى لمدة قد تصل إلى 10 أشهر بعد هذه المدة يرتدى حذاء طبيا عندما يصل لسن المشى، ويرتدى الحذاء الآخر أثناء نومه ليلا فقط.

وهناك أسباب عامة تؤدى إلى الإصابة بالقدم المخلبية مثل تناول الأدوية أثناء الحمل أو نتيجة لبعض الأمراض الوراثية.