التيار الشعبي ينظم غدا مسيرة سلمية لحشد المواطنين لـ30 يونيو

كتب : سارة محمد منذ 4 دقائق

ينظم التيار الشعبي بالمطرية غدا، مسيرة سلمية تجوب شوارع المطرية للتذكير والدعم والحشد لأكبر عدد من المواطنين استعدادا لـ 30 يونيو، وستنطلق المسيرة في تمام الساعة 6 مساء، ومن المتوقع أن يكون التجمع في ميدان المطرية.

وقال عمرو المصري، منسق التيار الشعبي بالمطرية لـ"الوطن"، إن من أهم القوي السياسية المشاركة في المسيرة حزب الدستور والمصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار، وذلك دعما للحراك الثوري والإعلان عن أسبوع التمرد، مؤكدا أن التيار الشعبي سيرفع خلال التظاهرة شعار "انزل احشد شارك انقذ بلدك من الضياع".