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"تمردي" دعوة يطلقها الاتحاد النسائي المصري للثورة على النظام الحاكم

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"تمردي" دعوة يطلقها الاتحاد النسائي المصري للثورة على النظام الحاكم "تمردي" دعوة يطلقها الاتحاد النسائي المصري للثورة على النظام الحاكم

كتب : ندي سامي منذ 17 دقيقة

"الثورة امرأة ..ثوري تمردي" شعار يطلقه الاتحاد النسائي المصري، تحت التأسيس، من أجل دعوة نساء للنزول إلى الميادين والتمرد علي النظام الحاكم، والمشاركة في فعاليات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي يوم 30 يونيو.

وأطلق الاتحاد النسائي، الدعوة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت اسم "تمردي"؛ لدعوة النساء للتظاهر والاعتراض في إطار تنامي المشكلات اللائي يتعرضن لها مؤخرًا في الشارع المصري، من تحرش واعتداءات لفظية وجنسية، وللتمرد على ذكورية المجتمع وتبعية المرأة، وجرائم ختان الإناث.

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