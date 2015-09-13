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القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها فى عملية عسكرية بمأرب

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القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها فى عملية عسكرية بمأرب القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها فى عملية عسكرية بمأرب
شنت القوات المسلحة الإماراتية عمليات ناجحة حققت من خلالها تقدما على الأرض في مأرب و دحرت ميليشيات الحوثيين الانقلابية في نطاق العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، مساء الأحد ، أنه خلال هذه العمليات استشهد أحد جنود القوات الاماراتية اثناء مشاركته مع قوات التحالف العربي للوقوف الى جانب الشرعية في اليمن .

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تقديمها خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلة الله عز وجلّ أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته.

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مصر 365

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