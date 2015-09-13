القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها فى عملية عسكرية بمأرب

شنت القوات المسلحة الإماراتية عمليات ناجحة حققت من خلالها تقدما على الأرض في مأرب و دحرت ميليشيات الحوثيين الانقلابية في نطاق العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، مساء الأحد ، أنه خلال هذه العمليات استشهد أحد جنود القوات الاماراتية اثناء مشاركته مع قوات التحالف العربي للوقوف الى جانب الحكومة الشرعية في اليمن .

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تقديمها خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلة الله عز وجلّ أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته.