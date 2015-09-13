أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجامعة العربية تحذر إسرائيل من تماديها فى استفزاز مشاعر العرب والمسلمين

Google+ Print
الجامعة العربية تحذر إسرائيل من تماديها فى استفزاز مشاعر العرب والمسلمين الجامعة العربية تحذر إسرائيل من تماديها فى استفزاز مشاعر العرب والمسلمين
أفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بأن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى قد أصدر بياناً، حذر فيه إسرائيل من مغبة تماديها فى استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال استكمال خططها العدوانية غير القانونية، الرامية إلى تغيير الوضع القانونى القائم للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة تهويده وتطبيق تقسيمه زمانياً ومكانياً، والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره.

وذكرت المندوبية فى بيان صحفى، مساء اليوم الأحد، أن المجلس يتابع عن كثب ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى، والمستوطنون والمسئولون الإسرائيليون المتطرفون، منذ فجر اليوم، من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين بداخله بالرصاص والغاز المسيل للدموع والضرب المبرح والاعتقال والإبعاد، بهدف إخراجهم منه وإتاحة المجال للمستوطنين لاقتحامه والاعتداء على حرمته وقدسيته.

وأدان المجلس هذا التجرؤ الإسرائيلى على المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثانى المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، محذرا قوة الاحتلال الإسرائيلى من أن هذه الأعمال الاستفزازية لمشاعر المؤمنين حول العالم، من شأنها أن تحيل المنطقة إلى مزيد من العنف والتطرف والنزاع الدينى، تتحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وحدها المسئولية عن تبعاته وعواقبه.

ودعا مجلس الجامعة على المستوى الوزارى مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين، ويدعو المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة فى اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها فى حماية المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد المجلس العزم على التصدى لمثل هذه الأعمال العدوانية بكل الطرق المتوافقة مع القانون الدولى، وآليات العدالة الدولية، حتى ترتدع سلطات الاحتلال الإسرائيلى عن مثل هذه النوايا والأعمال.

وأكد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطينى ضد الاعتداءات الإسرائيلية على أرواحه وممتلكاته ومقدساته، حتى ينال كامل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ويجسد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365