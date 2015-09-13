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بالصور.. الابتسامة لم تفارق وجه شهيد الجيش ببنى سويف

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تداول اليوم عدد من أصدقاء الملازم أول محمد جابر عمر الذى استشهد أمس السبت بمدينة العريش، صور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو مبتسم والضحكة لا تفارقه.

وأكد أصدقاء الشهيد أن الملازم أول محمد جابر كان طيب القلب، بشوش الوجه، وكان يتميز عنهم جميعاً بأن الضحكة لا تفارق وجهه.

يذكر أن جابر عمر استشهد أمس السبت أثناء تأدية خدمته بمدينة العريش، وأقيمت صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر بمسقط رأسه فى عزبة سليمان على التابعة لقرية تزمنت الشرقية فى بنى سويف.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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