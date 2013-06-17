أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

نيللى كريم:الإخوان «عايزين يشخبطوا» على مصر.. والجهل سبب ما وصلنا إليه حالياً

Google+ Print
نيللى كريم:الإخوان «عايزين يشخبطوا» على مصر.. والجهل سبب ما وصلنا إليه حالياً نيللى كريم:الإخوان «عايزين يشخبطوا» على مصر.. والجهل سبب ما وصلنا إليه حالياً
تأجيل «ذات» لم يزعجنى.. وقبلت «الفيل الأزرق» دون تفكير.. ومن الخطأ الحكم على أعمال رمضان بـ«الكم» وليس «الكيف»

كتب : محمد عبدالجليل منذ 56 دقيقة

ترى نيللى كريم أن الجهل هو السبب الرئيسى الذى أدى لوصول البلاد إلى الحالة التى نعيشها حالياً، وتؤكد أن الأحوال الاقتصادية والسياسية فى تسير من سيئ إلى أسوأ بشكل يبعث على التشاؤم.

فى حوارها لـ«الوطن» تتحدث نيللى عن مسلسل «ذات» الذى سيُعرض فى رمضان المقبل، وأيضاً فيلمها الجديد «الفيل الأزرق» الذى تقوم بتصويره حالياً مع كريم عبدالعزيز.

* كيف كان رد فعلك عقب تأجيل مسلسل «ذات» من العرض فى رمضان الماضى؟

- لم يضايقنى تأجيل عرض المسلسل من رمضان الماضى، فتوقيت العرض فى النهاية تحكمه عدة عوامل منها انتهاء التصوير والتسويق الجيد، ولكن المشكلة الأساسية كانت فى زيادة فترة التصوير التى تجاوزت العام ونصف العام وحدث خلالها توقف لأكثر من مرة.

* هل واجهتِ صعوبة فى تعاملك مع مخرجين اثنين فى نفس العمل؟

- فى البداية كان هناك شىء من الرهبة فى ذلك الأمر بالنسبة لى، لكن لم تكن هناك مشكلة، وخاصة أن المسلسل يتناول فترات تاريخية متعاقبة، وعندما جاء المخرج خيرى بشارة تولى إخراج فترة التسعينات بطريقة لم تجعلنا نشعر بالاختلاف.

* كيف تتوقعين استقبال الجمهور لشخصية «ذات»؟

- أتمنى أن تلقى نجاحاً وقبولاً لدى الجمهور بنفس قدر المجهود الذى بُذل فيها، وقد شعرت بالتحدى أمام شخصية «ذات»، فهى امرأة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، نراها منذ أن كانت طالبة تتطور علاقتها بالحياة وبمن حولها، وكأنها تتعلم الحياة، نراها قوية فى أحيان، وضعيفة فى أحيان أخرى، مليئة بالتناقضات والمشاعر المختلفة، وكانت الصعوبة نابعة من تعدد مراحل الشخصية، التى أرهقتنى بشكل كبير فى التنقل من مرحلة لأخرى، فنحن نراها طالبة وزوجة وأماً وجدة، وكل مرحلة لها ملامح وتفاصيل مختلفة فى الشكل والحركات وأسلوب الأداء منذ كان عمرها 18 سنة وحتى نهاية المسلسل التى تصل معها إلى 62 سنة.

* وماذا عن جرعة السياسة فى المسلسل وعلاقتها بالأحداث الجارية؟

- المسلسل يقدم نظرة شاملة لأحوال المجتمع المصرى وتطوراته، منذ عام 1952 وحتى 2012، من خلال شخصية «ذات» التى ترصد الأحداث مشوار حياتها منذ أن كانت فى الجامعة، مروراً بزواجها وعملها «مونتيرة» فى التليفزيون، وحتى علاقاتها الأسرية والاجتماعية، ونرى بشكل متوازٍ مع حياتها الخاصة ملامح عصور متلاحقة بمصر، سواء بعد ثورة يوليو، وسياسة الانفتاح فى عصر السادات، وحتى شركات توظيف الأموال فى عصر مبارك، وصولاً لثورة 25 يناير، وغيرها من الأحداث المهمة فى التاريخ الحديث، ويرصد العمل انعكاسات تلك الأحداث على الأسرة المصرية العادية.

* كيف ترى المنافسة فى رمضان المقبل وخاصة مع قلة عدد الأعمال المقدمة مقارنة بالعام الماضى؟

- من الخطأ أن نحكم على الأعمال المقدمة فى موسم الدراما الرمضانية بالكم وليس بالكيف، وحتى الآن شاهدت «برومو» أكثر من عمل، ولفت نظرى جودة الأعمال الفنية واعتمادها على تقنيات حديثة، ومنها «بدون ذكر أسماء» و«الداعية»، وأعتقد فى النهاية أن المنافسة ستكون لصالح المشاهد قبل أى شىء، وأتوقع أن يكون تعدد الأفكار والمواضيع المقدمة إضافة للدراما المصرية ولصناعة المسلسلات.

* وماذا عن فيلم «الفيل الأزرق»؟

- الفيلم عُرض علىّ عن طريق المخرج مروان حامد، ومنذ أن قرأت الرواية انجذبت بشدة لشخصية «لبنى» بالإضافة لوجود عوامل كثيرة فى الفيلم دفعتنى لقبول العمل به دون تفكير، منها المخرج والأبطال مثل كريم عبدالعزيز وخالد الصاوى، وأقدم فى الفيلم دور فتاة تعمل فى أحد البنوك، وكانت تربطها قصة حب مع كريم عبدالعزيز وتتقابل معه بعد فترة فى ظروف مختلفة، وهى فى نفس الوقت شقيقة خالد الصاوى.

* كيف ترين الوضع الحالى فى مصر على الساحة السياسية؟

- للأسف كل ما يحدث فى مصر يوماً بعد يوم يؤكد أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، ولا توجد أى محاولات للإصلاح بشكل جدى وقوى، هناك حالة من التراجع فى الاقتصاد والأمن والسياحة، وهناك حالة من الارتفاع فى الأسعار وأيضاً فى الضرائب، وذلك كله برأيى يرجع إلى الجهل الذى يمثل المشكلة الأساسية التى نعانى منها فى الفترة الحالية، وأيضاً غياب التخطيط وكثرة الكلام فى الفاضى والمليان، والحقيقة أنا لا أتصور أن هذا البلد يعيش فيه أشخاص يكرهونه إلى هذا الحد.

* هل وقّعت على استمارة حملة «تمرد»؟

- وقّعت عليها بالطبع ولكنى غير متفائلة بأى شىء ولا أرى جدوى مما يحدث حالياً، وأصبحت هناك للأسف حالة من اليأس مسيطرة طوال الوقت فى الفترة الحالية.

* فى رأيك، هل يحمل النظام الحالى عداء تجاه الفن والثقافة؟

- «الإخوان» يحاولون أن «يشخبطوا» على مصر، ويريدون محو تاريخها الثقافى والفنى والتأثير على قوتها الناعمة التى تميزها عن باقى الدول، يريدون إعادتنا إلى عصر الظلام، يدخلون فى صدام مع كل مؤسسات الدولة، بدءاً من الجيش والقضاء والإعلام والأزهر، وبالتالى الثقافة والفن، ولكنى أتصور أنهم لن يتمكنوا على الإطلاق من النيل منا كفنانين ومثقفين، فموروث مصر الثقافى والحضارى عصى على أية محاولات لهدمها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا