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الإفراط فى تناول السكر يزيد مخاطر هبوط وظائف عضلة القلب

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الإفراط فى تناول السكر يزيد مخاطر هبوط وظائف عضلة القلب الإفراط فى تناول السكر يزيد مخاطر هبوط وظائف عضلة القلب

حذرت دراسة طبية من أن الإفراط فى تناول السكر والحلويات يزيد من مخاطر الإصابة بهبوط فى وظائف عضلة القلب.

وكشف الباحثون "بمركز العلوم الصحية" بجامعة "تاكساس"الأمريكية النقاب عن أن زيادة استهلاك السكريات، يزيد بشكل مطرد فرص هبوط وظائف عضلة القلب.

كانت عدد من الأبحاث الطبية السابقة قد أشارت إلى أن الأشخاص الذين يفرطون فى تناول السكريات، خاصة الأطعمة المصنعة والتى ترتفع فيها معدلات السكر المضاف، يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة والكلى.

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة "الجمعية الأمريكية للقلب" أن مجرد جزىء واحد من الجلوكوز خاصة "جلوكوز فوسفات-6" يمكن أن يؤدى إلى اختلال وظائف القلب.

وأشارت الأبحاث إلى أن استهلاك الأشخاص للمواد السكرية والنشا بمعدلات مفرطة يعمل على تراكم "جلوكوز فوسفات -6" الذى يتسبب فى الكثير من المشاكل السلبية على عضلة القلب.

ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض"أن هناك نحو خمسة ملايين حالة إصابة جديدة فى قصور وظائف عضلة القلب فى الولايات المتحدة سنويا.

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مصر 365