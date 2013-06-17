الفخراني: تعيين محافظ إخواني للغربية كارثة حقيقية

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 14 دقيقة

أكد المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق، أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور أحمد البيلي، مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة دمياط في منصب محافظ الغربية، يعد كارثة حقيقية جديدة يرتكبها النظام الإخواني الفاشل فى حق الشعب الغرباوي.

وقال الغرباوي، في تصريحات لـ"الوطن": "إن القوي والحركات الثورية والأحزاب السياسية المعارضة للنظام لن تسمح بدخول ذلك المحافظ إلى مكتبه"، داعيًا المواطنين وأبناء وسكان المحافظة إلى عدم الالتفات إلى المحافظ الجديد والتركيز خلال الأيام المقبلة في الحشد والمشاركة في إسقاط رئيس الجمهورية وسحب الثقة منه في تظاهرات مليونية 30 يونيو المقبلة.

وأضاف "الفخراني" أن إسقاط المحافظين الجدد الموالين لجماعة الإخوان المسلمين ونظامهم سيكون بأيدي الشعب المصري الذي يأبي الظلم والقهر ويطالب بالتحقيق واستكمال أهداف ثورة 25 يناير والقصاص لدماء شهداء مصر الأبرار.