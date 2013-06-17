وقفة احتجاجية للمعاقين اليوم أمام مجلس الوزراء

كتب : سارة محمد منذ 2 دقيقة

ينظم المئات من المعاقين، وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي لمجلس الوزراء، مساء اليوم، بعد تعرض معاقين من الفيوم للضرب والإهانة للمطالبة بحقوقهم من المجلس القومي للمعاقين.

وقال مازن حمزة، أحد المشاركين في الوقفة لـ"الوطن"، إن أهم مطالبهم هي سحب الثقة من الأمين العام الحالي للمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة وجميع أعضائه لثبوت فشلهم وإجراء تحقيقات فورية معهم حول ما أنفق من مبالغ في غير تفعيل حقوق المعاقين، والمطالبة بإلغاء المجلس الباطل قانونًا لحين إنشاء مجلس أعلى بقانون وليس بقرار.

وأوضح حمزة، أن من أهم مطالبهم أيضًا تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة عليها مصر عام 2008، وإيقاف مناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمعرفة مجلس الشورى الحالي لعدم مشاركتهم، وهم أصحاب الشأن في وضع القانون.