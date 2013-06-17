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صابر الرباعى: أشارك فى الموسم الثانى من «ذا فويس» والتصوير نهاية العام

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صابر الرباعى: أشارك فى الموسم الثانى من «ذا فويس» والتصوير نهاية العام صابر الرباعى: أشارك فى الموسم الثانى من «ذا فويس» والتصوير نهاية العام

كتب : هشام أمين منذ 1 دقيقة

عن برامج اكتشاف المواهب التى انتشرت مؤخرا واتجاه عدد كبير من المطربين إلى لجان التحكيم، يقول صابر الرباعى لـ«الوطن»: برامج اكتشاف المواهب، مثل «ذا فويس» و«أراب آيدول» و«إكس فاكتور» وغيرها من البرامج خلقت نوعا من المنافسة بين المطربين أعضاء لجان التحكيم، ولكنها منافسة شريفة بين المطربين، حيث خرجت المنافسة من ألبومات المطربين وكليباتهم إلى المنافسة على تقديم هذه البرامج.

وأضاف الرباعى: من خلال تجربتى الأخيرة فى برنامج «ذا فويس» أعتقد أن هذه البرامج إضافة إلى أى مطرب لديه جمهور كبير ينتظر أعماله، كما يتعرف الجمهور على شخصية الفنان الحقيقى التى لا يعرفها الكثيرون. وأشار الرباعى إلى أنه سيشارك فى الموسم الثانى من برنامج «ذا فويس» وسوف يبدأ تصوير البرنامج نهاية هذا العام.

من جهة أخرى انتهى صابر الرباعى من تسجيل الأغنية التى كان من المفترض أن تجمعه بالمطربة الراحلة وردة، حيث قام بتسجيل الأغنية فى القاهرة الأسبوع الماضى، وهى كلمات هانى عبدالكريم وألحان صابر الرباعى وتوزيع سامى المعتوقى، ويقول الرباعى: «هذه الأغنية تأخر تنفيذها أكثر من مرة ولكنى قررت أن أسجلها وأهديها إلى روح وردة الغناء العربى وردة الجزائرية».

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