انفجاران بمطار المزة واشتباكات بدمشق

قال ناشطون سوريون إن انفجارين دويا عند مدخل مطار المزة العسكرى غربى العاصمة دمشق، فى وقت تواصلت فيه الاشتباكات فى مناطق مختلفة من العاصمة السورية دمشق التى تشهد استنفارا أمنيا بغلق العديد من مداخلها، فيما ذكر ناشطون أن مسلحين موالين لـتنظيم القاعدة دمروا حسينية للشيعة فى دير الزور شرقى البلاد.

ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان بحسب ما جاء فى الجزيرة.نت فإن 32 شخصاً قتلوا فى سوريا أمس الأحد معظمهم فى حلب ودمشق وريفها.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى مقره بريطانيا ويعتمد على شبكة من المراقبين فى سوريا إن سيارة مفخخة انفجرت عند حاجز طريق قرب المطار، وأظهرت لقطات فيديو التقطها نشطاء ألسنة اللهب تتصاعد من المنطقة.

وقالت قناة تلفزيون الإخبارية السورية الرسمية إن الانفجار نجم عن محاولة لاستهداف مطار المزة العسكرى، وقال نشطاء إن قوات النظام بعد الانفجار قطعت الطرق المؤدية إلى المطار.

من جهة أخرى قال ناشطون إن اشتباكات جرت بين الجيشين الحر والنظامى فى عدد من أحياء دمشق، وتحدثوا عن نشوب حرائق فى عدد من أحياء العاصمة جراء حملة من القصف بالطائرات والمدفعية وراجمات الصواريخ بدأتها قوات النظام منذ أمس.

واستهدفت الحملة صباح أمس أحياء جوبر شرقا وبرزة والقابون شمالا والحجر الأسود والقدم والعسالى ومخيم اليرموك جنوب العاصمة.. وذكر الناشطون أن الجيش الحر دمر مدرعة ناقلة للجند من نوع "بى إم بى" فى حى العسالى.

وأغلقت السلطات السورية أمس عدة مداخل للعاصمة ومنعت حركة الدخول والخروج منها بالتزامن مع تشديد أمنى كبير.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية أن السلطات السورية أغلقت مدخل دمشق الجنوبى بالقرب من بلدة صحنايا ومنعت السيارات القادمة إلى المدينة من الدخول إليها، كما أغلقت مدخل دمشق بالقرب من منطقة الربوة.

وأوضح عدد من الأهالى أن الحواجز الأمنية والعسكرية داخل العاصمة السورية شهدت استنفارا واضحا أمس ومزيدا من التدقيق والتفتيش للعابرين منها.