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كيفية علاج آلام مفصل الكوع الخارجى؟

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كيفية علاج آلام مفصل الكوع الخارجى؟ كيفية علاج آلام مفصل الكوع الخارجى؟

يقول الدكتور ضياء السيد أخصائى جراحة العظام وجراحات اليد يحدث ألم الكوع، بسبب إجهاد الذراع واليد والإجهاد المستمر للعضلات الباسطة لليد، ويسمى "تنس البو" لانتشار هذه المشكلة أكثر بين لاعبى التنس
> ويحدث نتيجة التهاب غير جرثومى عند منطقة التقاء أوتار العضلات الباسطة والأربطة المحيطة بها عند عظمة الكوع الخارجية وهو مكان اتصال الأوتار بالعظم.

وأضاف ضياء يصيب الالتهاب الشباب (من الجنسين) ويكون أكثر ظهورا بين أعمار ٢٥ – ٤٥ سنة، ويبدأ بآلام متدرجة تحدث غالبا بعد مزاولة الأنشطة غير المعتادة مثل قبض الأشياء بقوة والكف مبسوطة أو مع رفع اليد فترة عند استخدام الكمبيوتر ويتمركز فى عظمة الكوع الخارجية وفى الحالات الشديدة ينتشر الألم فى الطرف العلوى، ويزداد سوءا مع الحركة خاصة أثناء صب الشاى أو تشغيل مفتاح الباب أو المصافحة بقوة مع الآخرين.

ولعلاج هذه الحالة يكون عن طريق الراحة التامة، ووضع اليد فى حامل للذراع وإعطاء المسكنات ومضادات الالتهاب وعمل جلسات علاج طبيعى بالموجات الصوتية وتعطى نتائج جيدة جداً وإن استمر الألم يمكن الحقن الموضعى باستخدام حقن الكورتيزون.

ولعلاج تلك المشكلة الآن يمكن استخدام صفائح الدم الغنية بالبلازما وتعتمد تلك الفكرة الحديثة على سحب جزء بسيط جداً من دم الإنسان نفسه وترشيحه فى جهاز خاص للحصول على صفائح دموية غنية بالبلازما وهى المسئولة عن بناء أنسجة جديدة تعوض الأنسجة التى تآكلت بفعل الالتهاب وتعطى نتائج جيدة جداً فبعد أن كان العلاج بالحجامة وسحب الدم حلا أصبح العلاج بحقن الدم هو الأكثر حداثة والأفضل تأثيرا.

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مصر 365