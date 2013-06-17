أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

سامح عاشور ينفي ما قيل عن زيارته لبشار الأسد منذ عام

Google+ Print
سامح عاشور ينفي ما قيل عن زيارته لبشار الأسد منذ عام سامح عاشور ينفي ما قيل عن زيارته لبشار الأسد منذ عام
نقيب المحامين: تقابلت مع الرئيس السوري في 2006 وطلبت منه الإفراج عن المعتقلين

كتب : سهيلة حامد منذ 19 دقيقة

نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، ما صرح به سعد عمارة، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، بأن عاشور زار الرئيس السوري بشار الأسد منذ عام.

وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الجديدة" على قناة "الحياة 2"، ويقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: "إن كلام عمارة عارٍ من الصحة وغير صحيح، ولم يحدث أن تقابلت مع بشار منذ عام"، وأضاف: "تقابلت معه عام 2006 في مؤتمر المحامين العرب وقلت له: لابد وأن تطلق سراح المعتقلين".

وتابع نقيب المحامين قائلا: "أتحدى أن يقدم أي شخص ما يثبت أنني تقابلت معه، أنا لست رجلا خفيا كي أزور بشار دون أن يعلم أحد بذلك"، فأجاب عمارة: "علمت بخبر زيارتك لبشار من الصحف ولم أجد نفيا لذلك، وإن لم تزر بشار فأنا أعتذر لك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا