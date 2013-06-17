سامح عاشور ينفي ما قيل عن زيارته لبشار الأسد منذ عام

نقيب المحامين: تقابلت مع الرئيس السوري في 2006 وطلبت منه الإفراج عن المعتقلين

كتب : سهيلة حامد منذ 19 دقيقة

نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، ما صرح به سعد عمارة، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، بأن عاشور زار الرئيس السوري بشار الأسد منذ عام.

وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة 2"، ويقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: "إن كلام عمارة عارٍ من الصحة وغير صحيح، ولم يحدث أن تقابلت مع بشار منذ عام"، وأضاف: "تقابلت معه عام 2006 في مؤتمر المحامين العرب وقلت له: لابد وأن تطلق سراح المعتقلين".

وتابع نقيب المحامين قائلا: "أتحدى أن يقدم أي شخص ما يثبت أنني تقابلت معه، أنا لست رجلا خفيا كي أزور بشار دون أن يعلم أحد بذلك"، فأجاب عمارة: "علمت بخبر زيارتك لبشار من الصحف ولم أجد نفيا لذلك، وإن لم تزر بشار فأنا أعتذر لك".