التيار الشعبي: مرسي يسترضي أمريكا على حساب دماء المصريين والسوريين

ما حدث في مؤتمر نصرة سوريا يؤكد عمق قلق النظام من 30 يونيو

كتب : خالد عبد الرسول منذ 34 دقيقة

قال التيار الشعبى إن ما شهده مؤتمر «دعم سوريا» بحضور «مرسى» من محاولة استعراض القوة والخطاب الطائفى والتكفيرى للمعارضين والدعاء المباشر على الداعين للتظاهر واللهجة العدائية ضد الشيعة لاستمالة أطراف داخل التيار الإسلامى، إنما يؤكد عمق القلق الذى يستشعره النظام من 30 يونيو.

وأضاف التيار، فى بيان له أمس، أنه تابع بكل أسف محاولات «مرسى» استرضاء الولايات المتحدة على حساب دماء المصريين والسوريين، ظنا منه أن واشنطن يمكن أن تحميه من الغضب الشعبى الذى ينتظره، ما أظهر بوضوح اصطفاف النظام فى الجانب الذى يخدم المؤامرات الخارجية ضد سوريا.

وحمّل التيار نظام «مرسى» مسئولية تأجيج الحرب الأهلية فى سوريا، وذنب كل قطرة تسيل من كل مصرى، ينساق وراء دعوات المشاركة فى تلك الحرب.