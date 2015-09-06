مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "السخنة - القطامية"

استقبل مستشفى السويس العام صباح اليوم الأحد جثمان رجلين لقيا مصرعهما فى حادث انقلاب سيارة بطريق السخنة القطامية، وأدى الحادث لتوقف الطريق 15 دقيقة قبل عودته للعمل مره أخرى بعد رفع مخلفات الحادث.

تلقى الدكتور لطفى عبد السميع وكيل وزارة الصحة، إخطارا باستقبال المستشفى العام بوصول 2 متوفين على خلفية انقلاب سيارة ملاكى قبل كارتة طريق السخنة القطامية اتجاه السويس.

قال مصدر طبى، إن المتوفين تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام وجار تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس بالواقعة، وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.