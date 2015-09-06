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مباحث الأموال تضبط 3 أشخاص استولوا على 30 مليون جنيه بالتجمع الخامس

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مباحث الأموال تضبط 3 أشخاص استولوا على 30 مليون جنيه بالتجمع الخامس مباحث الأموال تضبط 3 أشخاص استولوا على 30 مليون جنيه بالتجمع الخامس
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهمين الهاربين فى واقعة الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بزعم استثمارها فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية بالبورصات العالمية.

وبالبحث تبين أن المتهمين ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات عربية، استولوا على (30 مليون دولار أمريكى) من العديد من العملاء عن طريق قيامهم بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لاستثمار أموالهم فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية نظير أرباح شهرية بالمخالفة لأحكام القانون، والمحرر بشأنها الواقعة المحضر رقم 1983 لسنة 2015 إدارى التجمع الخامس، والصادر فيها قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين.

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مصر 365

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