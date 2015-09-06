ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية وبحوزته 45 لفافة بانجو فى المنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا من ضبط عاطل هارب من عدة أحكام قضائية وبحوزته 25 لفافة بانجو، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد من ضبط معروف س م ع التنفيذ عليه فى عدة قضايا وبحوزته عدد 25 لفافة ورقية بداخل كل منها كمية من نبات البانجو المخدر، سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم وكذا طلقة من ذات العيار، وهاتف محمول وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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