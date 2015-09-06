أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 2503 مخالفات مرورية متنوعة بشوارع وميادين الجيزة

Google+ Print
ضبط 2503 مخالفات مرورية متنوعة بشوارع وميادين الجيزة ضبط 2503 مخالفات مرورية متنوعة بشوارع وميادين الجيزة
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور حملة مكبرة للعمل على أحداث سيولة الحركة المرورية، وفى إطار خطة قطاع أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق نصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بإعداد حملات مرورية جيدة بمراكز وأقسام القطاع .

وشارك ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة بحملات مرورية، وأسفرت 2503 مخالفات مرورية تنوعت ما بين السير بدون رخص قيادة والانتظار الخاطئ والسير بدون لوحات معدنية كما تم حجز 34 توك توك يسير بشوارع المحافظة بدون أى تصريح ويتسبب فى زحامات مرورية بسبب خروجه للشوارع الرئيسية وعدم الالتزام بالشوارع الجانبية، كما تم ضبط 872 مخالفة نموذج 125 و22 مخالفة للمواقف العشوائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وبعرضهم على النيابات المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365