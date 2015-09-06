ضبط 2503 مخالفات مرورية متنوعة بشوارع وميادين الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور حملة مكبرة للعمل على أحداث سيولة الحركة المرورية، وفى إطار خطة قطاع أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق نصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بإعداد حملات مرورية جيدة بمراكز وأقسام القطاع .

وشارك ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة بحملات مرورية، وأسفرت 2503 مخالفات مرورية تنوعت ما بين السير بدون رخص قيادة والانتظار الخاطئ والسير بدون لوحات معدنية كما تم حجز 34 توك توك يسير بشوارع المحافظة بدون أى تصريح ويتسبب فى زحامات مرورية بسبب خروجه للشوارع الرئيسية وعدم الالتزام بالشوارع الجانبية، كما تم ضبط 872 مخالفة نموذج 125 و22 مخالفة للمواقف العشوائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وبعرضهم على النيابات المختصة.