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تجديد حبس 4 عاطلين بعد سرقة مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية من شقة بالمنيل

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تجديد حبس 4 عاطلين بعد سرقة مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية من شقة بالمنيل تجديد حبس 4 عاطلين بعد سرقة مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية من شقة بالمنيل
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامهم بسرقة شقة لصاحب شركة فى منطقة المنيل.

كان ضباط مباحث قسم شرطة القديمة، تلقوا بلاغًا من "هشام صفوت عبد المنعم"، 50 سنة، صاحب شركة، باكتشافه كسر باب الشقة وسرقة مشغولات ذهبية وزنت حوالى 55 جرامًا، وجهاز لاب توب، وجهاز تليفزيون، وريسفر، وخزينة حديدية تحوى أوراقًا خاصة به، وجهاز تابلت، وكاميرا، و4 هواتف محمولة، وجهاز GBS، وجهاز تليفزيون، وجهاز كمبيوتر، وجهاز لقياس الضغط، ومبلغ 450 جنيهًا ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

وفى وقت لاحق للبلاغ ورد اتصال هاتفى من مجهول على هاتف المجنى عليه، مفاده طلب مبلغ 4000 جنيه لإعادة الأوراق المستولى عليها، وبمجاراة الجانى وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وتبين أنه "مصطفى.ع.د"، 19 سنة، عاطل، وضبط بحوزته متعلقات المجنى عليه "بطاقة رقم قومى، وفيزا كارت، ودفتر شيكات منسوب صدورهما لبنك مصر، وجواز سفر وأوراق إيداع مالية".

وبمناقشته أنكر اشتراكه فى ارتكاب الواقعة واعترف بتحصله على المضبوطات من كل من "أحمد.م.ا"، 30 سنة، عاطل، و"أحمد.س.ج"، 29 سنة، عاطل، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعلى الفور وعقب استصدار إذن من النيابة العامة وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة "بأسلوب كسر الباب"، وأضاف الأول أنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه خطط لسرقته بالاشتراك مع الثانى، حيث استغلا عدم تواجد المجنى عليه بالمسكن وقاما بكسر الباب والاستيلاء على المسروقات.

وبمواجهة المتهم الثانى اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الأجهزة المستولى عليها وأقرا بقيام زوجة الثانى "سيدة.ح.ص"، 28 سنة ربة منزل، بتصريف المشغولات الذهبية بالبيع لدى أحد عملائها صاحب محل مصوغات بدائرة قسم شرطة المرج، وجارٍ ضبطه.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط الزوجة، والتى اعترفت بالجريمة، وتحرر عن ذلك ملحق للمحضر الأصلى وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة للنيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365

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