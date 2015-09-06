القبض على 8 أشخاص متهمين فى قضايا قتل وبلطجة وحريق عمد فى الإسماعيلية

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث يفيد بقيام ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى من القبض على (م. م .أ ) 24 سنة عاطل مقيم المحسمة القديمة – دائرة مركز القصاصين وشقيقه ( أ )21 سنة عاطل مقيم ذات العنوان مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 709 لسنة 2014 جنايات مركز القصاصين بتهمة شروع فى قتل، و(ع. أ. ت) 29 سنة ربة منزل مقيمة البلابسة – دائرة قسم ثان مطلوب ضبطها وإحضارها فى القضية رقم 7534 لسنة 2014 جنايات قسم ثان بتهمة حريق عمد، و(أ. ع. إ) 25 سنة عاطل مقيم الشهداء – دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3142 لسنة 2015 جنايات قسم ثان بتهمة "إطلاق أعيرة نارية.
كما تم القبض على (م. م .م ) 39 سنة عاطل مقيم الحكر – دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3142 لسنة 2015 جنايات قسم ثان بتهمة إطلاق أعيرة نارية، و(أ. م .ع ) 21 سنة عاطل مقيم المحطة الجديدة – دائرة قسم أول مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2723 لسنة 2015 جنح قسم أول بتهمة بلطجة، و(ع. أ .م ) 32 سنة عاطل مقيم حى السلام – دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1625 لسنة 2015 جنح قسم أول بتهمة تعدى على أرض الغير، و(م. ح .ع ) 30 سنة عاطل مقيم الكيلو 14 – دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1778 لسنة 2015 جنايات مركز القنطرة غرب بتهمة " قتل".
وتحفظت الأجهزة المعنية على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بواقعة القبض، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.