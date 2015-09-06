تفاصيل سقوط 4 عناصر بكرداسة يرسلون تقارير مسيئة عن مصر لقنوات الإخوان

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، بإشراف العميد بهاء سالم مفتش مباحث شمال أكتوبر، من ضبط 4 عناصر إخوانية لاتهامهم بتصوير مسيرات الإخوان وإرسالها لقناة الجزيرة وقناة مكملين الإخوانية.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة العناصر المضبوطة بكرداسة على كمية كبيرة من البوسترات لصور الرئيس المعزول محمد مرسى وشعارات رابعة العدوية، وبوسترات تدعو للتحريض ضد قوات الجيش والشرطة، ومعدات تصوير حديثة.

واعترف المتهمون أمام اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، بالقيام بأعمال عنف وتصوير مسيرات الإخوان لإرسالها لقناة الجزيرة القطرية والقنوات الإخوانية التى تبث من تركيا، وقيامهم بإرسال تقارير مسيئة عن الأوضاع الاقتصادية فى مصر.

وكشف التحريات التى قادها المقدم عصام نبيل رئيس المباحث، ان المتهمين كانوا يستقلون تروسيكل محملا بالبوسترات ومعدات تصوير، وعلى الفور تحركت قوة أمنية، وتم مطاردتهم وإلقاء القبض عليهم، وبفحص الكاميرات عثر عليها تقارير لمسيرات إخوانية وتقارير ميدانية داخل عدد من الأسواق تتحدث عن ارتفاع الأسعار.

كما تمكنت قوات الأمن بإشراف العميد محيى سلامة رئيس قطاع أكتوبر من ضبط 6 عناصر إخوانية متهمين بحرق سيارات الشرطة بقطاع أول وثانى أكتوبر خلال حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، واعترف المتهمون بالانضمام لجماعة الإخوان والقيام بأعمال عنف تستهدف قوات الجيش والشرطة بأكتوبر، وتحرر محضر لجميع المتهمين وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.