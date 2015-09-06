القبض على مسجل خطر لسرقته المساكن فى مدينة نصر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر لقيامة بمزاولته نشاطا إجراميا تخصصا فى سرقة المساكن فى مدينة نصر.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى عدة بلاغات مفادها تعرض شققهم لسرقة، وبسؤال المجنى عليهم لم يتهموا أو يشتبهوا فى أحدا، وبالعرض على اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير المباحث، لسرعة كشف غموض الوقائع، وتوصلت التحريات إلى أن مسجل خطر وراء ارتكاب الوقائع والسابق اتهامهم فى العديد من القضايا، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه.

وبمناقشته اعترف بارتكابه سرقة المساكن، وبيع المشغولات الذهبية إلى صاحب محل مجوهرات، وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى عميلة سيئ النية، وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم، تعرفوا على مشغولاتهم الذهبية، وتم تحرير محضر بالواقعة، تولت النيابة التحقيقات.