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مصرع وإصابة 11 إثر انقلاب سيارة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

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مصرع وإصابة 11 إثر انقلاب سيارة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية مصرع وإصابة 11 إثر انقلاب سيارة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية
لقى عامل مصرعه وأصيب 10 عمال آخرون نتيجة انقلاب سيارة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية، وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد هشام طايل مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بانقلاب سيارة يستقلها عدد من العمال فى شرق قناة السويس الجديدة، مما أدى إلى وفاة عامل وإصابة 10 عمال آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، ودلت تحريات الرائد محمود على رئيس مباحث القنطرة شرق أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة فى أيدى السائق، مما أدى إلى انقلابها.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعى وإيداع جثة المتوفى فى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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